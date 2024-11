Blutspenden kostet den Körper Kraft und damit auch Kalorien. Das mag anstrengend sein, ist aber durchaus gesund. Wie viele Kalorien beim Blutspenden selbst verloren gehen, darüber sind sich die Experten nicht ganz einig. Geschätzt werden zwischen 650 und 800 Kalorien. Nach dem Aderlass muss der Körper langfristig den Blutverlust wieder ausgleichen, indem er neue Blutzellen herstellt. Dieser Prozess erfordert Energie. Die fehlende Flüssigkeit, das fehlende Plasmaeiweiß und die fehlenden Blutzellen werden in wenigen Tagen ersetzt. Die roten Blutkörperchen in der Regel innerhalb einer Woche. Bis das fehlende Eisen erneuert ist, dauert es etwa vier bis sechs Wochen, bei Frauen gelegentlich auch länger.

Regelmäßiges Blutspenden kann den Blutdruck von Hypertonie-Patienten senken, also von Menschen, die unter Bluthochdruck leiden. Das haben Studien von Medizinern an der Charité in Berlin ergeben.



Untersucht wurden jeweils 150 Blutspender mit normalem und erhöhtem Blutdruck - über eine Dauer von vier Vollblutspenden. Heraus kam, dass der Blutdruck bei Personen mit hohen Ausgangswerten deutlich abnahm. Dieser blutdrucksenkende Effekt hielt bis zu sechs Wochen an.



Bei regelmäßigen Blutspendern ist das Risiko für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall deutlich geringer - und zwar um bis zu 88 Prozent. Das zumindest geht aus einer etwas älteren Langzeitstudie von 1998 aus Finnland hervor. Im Test waren rund 3.000 Probanden.