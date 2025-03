Forscher aus Spanien haben herausgefunden, dass die Zeitumstellung generell viele Vorteile hat. Zum Beispiel werden Aktivitäten wieder an den Sonnenaufgang angepasst, an dem sich der Körper der meisten Menschen orientiert.



Wir verbringen nach der Umstellung auf Sommerzeit wieder einen größeren Teil des Wach-Seins bei Tageslicht. Die Sonne geht im Sommer eine Stunde später auf - zu einem Zeitpunkt, an dem der Großteil der Bevölkerung noch schläft. Abends geht sie dafür eine Stunde später unter - die meisten Menschen sind dann noch wach. Wir können die Stunden mit Tageslicht also effizienter nutzen.