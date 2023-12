Von Klimaschutz bis Notre-Dame Zehn gute Nachrichten aus dem Jahr 2023

1. Frauen werden präsenter im Vatikan

Papst Franziskus hat entschieden, Frauen im Vatikan mehr Mitspracherecht zu gewähren. Zum ersten Mal hatten in diesem Jahr weibliche Synodenmitglieder bei einer Bischofssynode im Oktober ein Stimmrecht - auch wenn die offizielle Abstimmung erst im Oktober 2024 erfolgen soll. Dann kommen die Synodenmitglieder zu einer zweiten Runde zusammen, um ihr Votum zu einem Abschlussdokument abzugeben. Von insgesamt 350 Mitgliedern sind 54 weiblich.

2. Ukrainische Geflüchtete werden zu Seelsorgern

Vor anderthalb Jahren sind sie geflohen. Jetzt wollen ukrainische Geflüchtete Trost und Unterstützung spenden. Die russischsprachige Telefonseelsorge Doweria in Berlin bildet ukrainische Geflüchtete zu ehrenamtlichen Mitgliedern aus. Rund um die Uhr beraten sie kostenlos bei psychischen Sorgen jeglicher Art. Die Zahl der Anrufer bei der Telefonseelsorge hat sich seit Kriegsbeginn verdreifacht. Die meisten der fast 9.000 jährlichen Anrufe kämen nach Angaben der Doweria aus Deutschland, viele aber auch aus anderen Ländern, darunter auch Anrufe direkt aus dem Kriegsgebiet.

3. Mehr Achtsamkeit für Umweltschutz

Umfragen zeigen, dass sich immer mehr in Sachen Klima- und Umweltschutz tut. Demnach fahren mehr Menschen immer häufiger mit dem Fahrrad und fliegen seltener als noch vor fünf Jahren. Auch der Second-Hand-Markt erfreut sich wachsender Beliebtheit. Besonders bei Kleidung und Accessoires setzen immer mehr Menschen - im Vergleich zu 2021 - auf Produkte aus zweiter Hand.

Bildrechte: IMAGO / Westend61

4. Kinos werden wieder beliebter

Nach Einbrüchen während der Corona-Pandemie hat das Kino wieder allen Grund zur Freude. Schon im ersten Halbjahr 2023 zog die Filmförderanstalt (FFA) eine positive Bilanz. Und das noch vor den diesjährigen Kinoerfolgen von "Oppenheimer" und "Barbie", die zahlreiche Besucher vor die Kinoleinwände trieben. Demnach wurden in der ersten Jahreshälfte rund 45,2 Millionen Kinotickets verkauft - 36,2 Prozent mehr als im Vorjahr.

5. Augenkrankheit wird besiegt

Trachom ist eine der häufigsten Augenerkrankungen der Welt. Sie gilt besonders für Kinder als sehr gefährlich und kann zu Erblindung führen. In Europa gilt die Krankheit weitestgehend als ausgerottet. 39 andere Länder haben diese Herausforderung noch vor sind. Im Irak ist das in diesem Jahr schon gelungen. Seit Sommer gilt die Krankheit dort als besiegt. Seit 2012 wurde im Irak von der Regierung unter anderem durch Präventionsmaßnahmen in Schulen an der Bekämpfung gearbeitet - mit Erfolg.

6. Notre-Dame strahlt bald wieder

Der Wiederaufbau der Kathedrale Notre-Dame ist in vollem Gang. In Paris wird an allen Stellen wird mit Hochdruck auf den Termin der Wiedereröffnung hingearbeitet. Geplant ist die Eröffnung für den 8. Dezember 2024. Der Spitzturm der Kirche ragt schon wieder mit seinen 96 Metern in die Höhe. Auch ein neues Kreuz wurde bereits an der Spitze angebracht.

Bildrechte: IMAGO / Bestimage

7. Karibikinsel wird zum Tierparadies

Bisher lebten auf der kargen, unbewohnten karibischen Insel Redonda nur Ratten und Ziegen. Jetzt, etwa 530 Jahre nach ihrer Entdeckung, erlebt die Insel aber eine ökologische Wiedergeburt und verwandelt sich in ein Paradies für Tiere. 2016 wurden die dort lebenden Ziegen umgesiedelt und die Ratten ausgerottet. Seither blühen Flora und Fauna wieder auf. Die Insel ist nun ein offizielles Schutzgebiet für Zugvögel und andere seltene Tiere und Pflanzen.

8. Sportart macht Tokio sauberer

Bei der Sportart SpoGomi ist das Ziel klar: In vorgeschriebener Zeit möglichst viel Müll aufsammeln. In der japanischen Hauptstadt Tokio fand in diesem November die erste Meisterschaft in dieser Disziplin statt. Aus 21 Ländern kamen Menschen zusammen, um die Straßen von Müll zu befreien. Laut Medienberichten konnte dabei insgesamt eine halbe Tonne Abfall beseitigt werden.

Bildrechte: IMAGO / Cover-Images

9. Blutspenden auch für Homosexuelle möglich