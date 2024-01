Acht Monate nach dem gewaltsamen Tod eines zehn Jahre alten Mädchens in einem Kinderheim in Wunsiedel (Oberfranken) steht der Termin für den Prozess gegen einen 25-Jährigen fest. Der Mann muss sich ab 1. Februar 2024 unter anderem wegen Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs vor Gericht verantworten.

Verantwortlich für den Tod des Kindes ist laut Polizei und Staatsanwaltschaft ein elf Jahre alter Junge, der ebenfalls in dem Heim in Wunsiedel lebte. Er ist wegen seines Alters nicht strafmündig. Der Junge soll das Mädchen bei einem Streit in derselben Nacht stranguliert haben. Er ist als Zeuge geladen.