Die Tat hatte im Sommer 2023 für Schlagzeilen in ganz Europa gesorgt: Bei Messerattacken auf schlafende Obdachlose im Juli und August waren in Wien ein 56- und ein 55-Jähriger getötet worden. Einen weiteren Angriff hatte eine 51-Jährige mit Verletzungen überlebt. Wer ist der Täter? Die Polizei tappte lange im Dunkeln, doch jetzt gibt es eine spektakuläre Wendung.

Ein 17-Jähriger hat die Tötung der beiden Obdachlosen gestanden. Der Jugendliche habe aus Wut gehandelt und sich gezielt wehrlose und "leicht verfügbare" Opfer ausgesucht, sagte Gerhard Winkler vom Landeskriminalamt Wien. "Es kam dem Täter nicht auf die Obdachlosigkeit an." Der Jugendliche hatte sich am Montag bei einer Polizeiwache gestellt.



Der Tatverdächtige habe sich sehr sorgfältig auf die Attacken vorbereitet, so Winkler weiter. So habe er bei nächtlichen Streifzügen unter anderem gecheckt, ob Überwachungskameras in der Nähe seien. Außerdem habe er sich vermummt.



Dennoch war es den Fahndern gelungen, eine verdächtige Person auf einer Kameraaufzeichnung zu entdecken.