Was genau an Ostern passiert, müssen wir noch etwas abwarten, aber es könnte sein, dass es am Gründonnerstag (17. April) und Karfreitag (18. April) sehr viel in einigen Regionen Deutschlands regnen kann.

Der DWD hat nun auch seine Vorhersage für die Osterfeiertage herausgegeben:



Am Karfreitag (18. April) wird es meist wolkig bis stark bewölkt sein, gebietsweise soll es teils kräftigen Regen geben, in der Osthälfte vereinzelt Gewitter. Höchstwerte zwischen 10 Grad in der Eifel und auf den Nordseeinseln und bis zu 24 Grad an Oder und Neiße.



Am Karsamstag (19. April) stark bewölkt bis wolkig, vor allem im Norden örtlich Regen, im Süden mehr Sonne. Höchstwerte zwischen 13 und 21 Grad.



Am Ostersonntag (20. April) vor allem in der Westhälfte einzelne Schauer und Gewitter, im Osten mehr Sonne und trocken. Maximal zwischen 15 und 23 Grad.



Am Ostermontag wechselhaft mit einigen Schauern und vereinzelten Gewittern vor allem im Westen und Norden, bei 15 bis 22 Grad.