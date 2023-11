Die Tasche ist bei Weitem nicht das Erste und Einzige, was so durch das All treibt. Das Besondere ist aber, dass man sie sogar von der Erde aus am Nachthimmel beobachten kann, wie die Seite "earthsky.org" mitteilt.



Ein wolkenloser Himmel und der Standort der ISS sind Voraussetzung. Aktuell bewegt sich die Tasche wenige Minuten vor der Internationalen Raumstation. Wer also die ISS gefunden hat, muss ein kleines Stück vor ihr nach einem lichtschwachen, schwebenden Objekt suchen, dass sich auf etwa derselben Bahn bewegt.