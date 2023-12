In höheren Lagen kann es durchaus auch häufiger schneien, auch an Weihnachten. Das zeigt die Karte deutlich. Die meisten sollten sich aber an "grüne Weihnachten" gewöhnen. Denn die finden nicht nur statistisch gesehen häufiger statt, sondern werden auch immer wahrscheinlicher.



Selbst wenn es, wie in diesem Jahr, Anfang Dezember richtig kalt wird und schneit, hält sich die weiße Pracht meist nicht bis Weihnachten. Schuld daran ist das sogenannte "Weihnachtstauwetter". Dann kommt milde atlantische Luft aus dem Westen und taut den Schnee wieder weg. Gelegentlich bringt diese "Singularität", also eine Wetterlage, die mit hoher Wahrscheinlichkeit eintritt, auch Regen.



Der Klimawandel tut dabei sein Übriges. Steigt die globale Temperatur, ist die eisige Luft, die es für kalte Temperaturen und Schnee braucht, gar nicht mehr kalt genug. Zukünftig wird es also immer seltener ein weihnachtliches Winterwonderland zu Bestaunen geben.