In Mecklenburg-Vorpommern sind zwei Menschen an den Folgen einer Vibrionen-Infektion gestorben. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Mittwoch (21.08.) mitteilte, handelt es sich um die ersten Todesfälle im Zusammenhang mit Vibrionen in der aktuellen Badesaison. Die Warnungen für Risikogruppen wurden von der Behörde erneuert.