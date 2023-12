Die Leiche war am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr in einer Gartenlaube an der Stettiner Chaussee gefunden worden, nur wenige hundert Meter von ihrer Wohnung entfernt. Die Polizei geht davon aus, dass die junge Frau einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist und ermittelt wegen eines mutmaßlichen Gewaltdelikts, schließt aber auch andere Tathandlungen nicht aus.



Kripo und Spurensicherung aus Anklam sind am Tatort.