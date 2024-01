Alexandra R. war im achten Monat schwanger, als sie am 9. Dezember 2022 spurlos verschwand. Am Morgen hatte sie noch ihr Kind in der Kita abgegeben. Später meldete ihr damaliger Lebensgefährte sie als vermisst.



Stutzig machte die Ermittler damals, dass Alexandra R. Bargeld, Ausweise und Mutterpass zu Hause gelassen hatte. Die Polizei durchkämmte die Orte, an denen Alexandra R. zuletzt gesehen wurde, mit Leichenspürhunden. Spezialtaucher suchten außerdem den nahe gelegenen Main-Donau-Kanal ab. Ohne Ergebnis. Dennoch habe sich der Tatverdacht gegen die beiden Männer konkretisiert.