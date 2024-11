Ein ebenso ungeklärter Fall ist das Verschwinden von Lars Mittank, der unter rätselhaften Umständen am 8. Juli 2014 im Alter von 28 Jahren am Flughafen von Varna, Bulgarien verschwand. Er war mit Freunden im Urlaub gewesen, musste allerdings später abreisen, weil er sich einen Trommelfellriss zuzog und nicht fliegen durfte. Er bekam ein Antibiotikum verschrieben. In der Nacht vor seinem Verschwinden telefonierte Lars mehrfach mit seiner Mutter - er soll verängstigt gewirkt und sich verfolgt gefühlt haben.



Am 8. Juli ging Lars dann zum Flughafenarzt. Überwachungsvideos zeigen ihn eine Weile später, wie er panisch aus dem Behandlungsraum und anschließend aus dem Flughafengebäude rennt. Er klettert über einen Zaun und verschwindet in einem Sonnenblumenfeld. Seither fehlt jede Spur von Lars. Neben einem Unfall oder einem Verbrechen als Theorie, was mit dem jungen Mann passiert sein könnte, gilt auch eine mögliche Psychose als Nebenwirkung des Antibiotikums als möglich.

Nach Vorbild der USA

Die Idee, Alltagsprodukte für eine Fahnung zu nutzen, ist nicht neu. Schon in den 80er-Jahren wurden in den USA Milchpackungen mit den Fotos vermisster Kinder bedruckt. Wie viele Kinder durch die Aktion tatsächlich wieder gefunden wurden, ist nicht bekannt. Allerdings gab es tatsächlich Fälle, in denen Kinder wieder mit ihren Familien zusammengebracht werden konnten. So erkannte sich zum Beispiel ein siebenjähriges Kind auf einem Milch-Karton selbst.



Auch Frank Matthiesen, Leiter der Polizeidirektion Itzehoe, steht der Aktion positiv gegenüber. Zu BRISANT sagte er: "Die üblichen Fahndungsmethoden sind alle in Bearbeitung gewesen und so eine Öffentlichkeitsfahndung auf Getränkeflaschen kann durchaus den ein oder anderen neuen Ermittlungsansatz bringen, auch wenn die Wahrscheinlichkeit schwer vorherzusagen ist."

