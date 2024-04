Im Landkreis Rotenburg wird seit Montagabend (22.04.) um den sechsjährigen Arian gebangt. Noch immer fehlt jede Spur von dem Jungen. Jetzt haben Einsatzkräfte möglicherweise eine Spur des Kindes finden können.



Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag (25.04) mitteilte, sind Fußspuren entdeckt worden, die zu dem kleinen Jungen gehören könnten. Daraus ergebe sich nun eine mögliche Richtung, in die sich Arian eventuell bewegt hat.



Die Spuren führen entlang des Flusses Oste. Seitens der Polizei heißt es, dass der Junge Wasser möge. Dass er sich am Fluss entlang bewegt haben könnte, wäre also nicht ungewöhnlich. Mehrere Tümpel, die in der Nähe des Flusses liegen, haben Taucher am Donnerstag abgesucht - bisher ohne neue Erkenntnisse.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Daniel Bockwoldt

Feuerwerk, Luftballons und Schokolade sollen bei Suche helfen

Die Suche nach dem kleinen Jungen ist für die Retter ein Wettlauf gegen die Zeit. In der Hoffnung Arian zu finden, griffen die Helfer auf Lockmittel zurück, die dem sechsjährigen Arian gefallen.



So wurde in der Nacht zu Donnerstag ein Feuerwerk abgebrannt, in einem Waldgebiet in der Nähe des Wohnhauses der Familie hängte die Feuerwehr Luftballons und Schokolade auf - alles um Arians Aufmerksamkeit zu erregen.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Markus Hibbeler

Überwachungskamera filmte Arian

Am Mittwoch hatte die Polizei bekanntgegeben, dass Arian Montagabend von einer privaten Überwachungskamera gefilmt worden ist. Demnach ging der Junge alleine durch das Wohngebiet, in dem er selbst wohnt, und lief zügigen Schrittes in Richtung Wald.



Der Junge sei nur leicht bekleidet - mit Pullover, aber ohne Jacke - aus seinem Zuhause im Bremervörder Ortsteil Elm verschwunden.

Sorge wegen niedriger Temperaturen

"Die ganze Geschichte ist dramatisch", sagte ein Polizeisprecher mit Verweis auf die eisigen Temperaturen in der Nacht auf Dienstag. Zudem sei Arian ein Autist und reagiere nicht auf Ansprache.



"Das macht die Situation und die Suche nach ihm besonders schwer", so der Polizeisprecher weiter. "Wir müssen sehr engmaschig suchen, weil wir davon ausgehen müssen, dass er sich von sich aus nicht melden wird."



Der Junge habe erst vor kurzem gelernt, wie man verschlossene Türen öffne, so der Polizeisprecher weiter. Der Vater habe den Ernst der Lage sofort erkannt und die Polizei informiert.

Bildrechte: Polizei Rotenburg

Großangelegte Suchaktion

Dem Sprecher zufolge war allein die Feuerwehr in der Nacht mit Hunderten Einsatzkräften unterwegs, außerdem suchen das Deutsche Rote Kreuz und die Polizei nach dem Kind.



Auch Suchhunde, eine Drohne, ein Boot und zahlreiche Freiwillige sind im Einsatz. 250 Soldaten sind ebenfalls zur Unterstützung vor Ort.

Hinweise erbeten: Helfen Sie mit!