"Die ganze Geschichte ist dramatisch", sagte ein Polizeisprecher mit Verweis auf die eisigen Temperaturen in der Nacht auf Dienstag. Zudem sei Arian ein Autist und reagiere nicht auf Ansprache.



"Das macht die Situation und die Suche nach ihm besonders schwer", so der Polizeisprecher weiter. "Wir müssen sehr engmaschig suchen, weil wir davon ausgehen müssen, dass er sich von sich aus nicht melden wird."



Der Junge habe erst vor kurzem gelernt, wie man verschlossene Türen öffne, so der Polizeisprecher weiter. Der Vater habe den Ernst der Lage sofort erkannt und die Polizei informiert.