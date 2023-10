Die Tat soll sich bereits am 22. September in einem leerstehenden Haus im niedersächsischen Königslutter ereignet haben. Dort wurde der 13-Jährige laut Staatsanwaltschaft geschlagen, erniedrigt und sexuell missbraucht.



Perfide: Die Teenager filmten ihre Tat und teilten das Video in den Sozialen Medien. Staatsanwaltschaft und Polizei warnen nun eindringlich davor, dieses Video weiterzuleiten. Denn: Jede Verbreitung vergrößere das Leid des Opfers. "Polizei und Staatsanwaltschaft werden alles in ihrer Macht stehende tun, um die weitere Verbreitung des Videos zu verhindern", so die Behörden. "Das sind wir dem Opfer schuldig."



Abgesehen davon betonen die Ermittler, dass das Teilen des Clips strafbar sei und eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr drohe, wenn man dagegen verstößt. Jeder, der das Video verbreite oder bereits verbreitet habe, muss mit einer Hausdurchsuchung und der Beschlagnahme des Handys rechnen.