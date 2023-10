Ab dem 15. Oktober greift ein von der EU-Kommission beschlossenes Verbot für den Verkauf von bewusst mit Mikroplastik versehenen Produkten. Das Verbot richtet sich gegen Produkte mit Plastikpartikeln, die kleiner als fünf Millimeter, nicht löslich und nur schwer abbaubar sind. Als erstes geht es losem Glitzer und Mikroperlen an den Kragen. Bis zu einer halben Million Tonnen Plastik sollen dadurch eingespart werden.

Das Problem mit Mikroplastik: Einmal in der Umwelt angekommen, werden die kleinen Kunststoffteilchen nicht mehr abgebaut. Tiere, beispielsweise Fische, nehmen sie auf und bringen sie so in unsere Lebensmittel.



Nach Glitzer und Mikroperlen soll ein Verbot für noch weitere Produkte folgen. Das wird allerdings zeitversetzt umgesetzt.