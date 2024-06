Nach der erfolglosen Suche steht die sächsische Polizei nun auch in Kontakt zu Kollegen im Ausland. "Wir führen auch Ermittlungen über die Stadt- und Landesgrenzen hinaus", sagte Andrzej Rydzik von der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz. Da in alle Richtungen ermittelt werde, gehöre auch der Blick auf das familiäre Umfeld dazu. Das aus der Ukraine stammende Mädchen lebt laut Polizei seit 2022 mit seiner Mutter in Deutschland, der Vater ist den Angaben zufolge nach wie vor in der Ukraine. "Wir sind im Austausch mit den Behörden dort." Gleiches gelte für die Nachbarländer Polen und Tschechien als mögliche Transitwege. Auch zum Vater des Mädchens gebe es Kontakt, so Rydzik.

Wie so oft wollte Valeriia am Montag um 6:50 Uhr wohl den Bus zur Schule nehmen - doch da kam sie nie an: "Fakt ist, dass wir von der Schule nicht informiert wurden, dass das Mädchen nicht in der Schule erschienen ist", so ein Sprecher der Polizei Chemnitz zu BRISANT.



Deswegen hat sich nun das Landesamt für Bildung und Schule eingeschaltet. Sie wollen prüfen, warum die Eltern von der Schule keine Informationen erhielten. Normalerweisen sollten Eltern spätestens in der zweiten Schulstunde zurückgerufen werden.



Die Videoaufzeichnungen des regionalen Busunternehmens zeigen sogar: Valeriia ist morgens gar nicht erst in den Bus eingestiegen.



"Offenbar ist das Mädchen dort nicht mitgefahren", sagte der zuständige Betriebsleiter zur Sächsischen Zeitung, nachdem alles ausgewertet worden war.