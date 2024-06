Im sächsischen Döbeln wurde mehr als eine Woche nach der neunjährigen Valeriia gesucht. Nun herrscht traurige Gewissheit. Einen Tag nach dem Fund einer Leiche in einem Waldstück bei Döbeln hat die Polizei am Mittwoch (12.06.) bestätigt, dass es sich um das vermisste Mädchen handelt. Demnach sei es rund vier Kilometer von seinem Zuhause tot im Unterholz gefunden worden.

Lebend war Valeriia zuletzt gesehen worden, als sie sich am 3. Juni auf den Weg zur Schule machte. Doch dort war sie nie angekommen. Die Schule hatte es versäumt, die Mutter über das Fehlen ihres Kindes zu informieren. Dadurch war ihr Verschwinden erst am Nachmittag aufgefallen, als Valeriia nicht nach Hause kam.

In den folgenden Tagen wurde intensiv nach dem Mädchen gesucht. Die Ermittlungen gingen "in alle Richtungen". Auch eine Entführung wurde von Beginn an nicht ausgeschlossen.



An der Suche am Dienstag (11.06.), bei der die Leiche entdeckt wurde, waren mehr als 400 Polizisten aus Sachsen und Sachsen-Anhalt im Einsatz.