Schrecklicher Fund auf einem Waldweg in Brandenburg: In einem Auto in Mittenwalde (Landkreis Dahme-Spree) hat die Polizei ein totes Kind entdeckt.



Im Auto fand die Polizei zudem die Mutter des Jungen. Sie wurde medizinisch betreut - und später festgenommen.



Die 40-Jährige habe bei der Vernehmung zugegeben, den Sechsjährigen getötet zu haben, teilte die Polizei am Dienstag (16.1.) mit. Die Staatsanwaltschaft Cottbus hat einen Haftbefehl beantragt.