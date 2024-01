Schrecklicher Fund auf einem Waldweg in Brandenburg: In einem Auto in Mittenwalde (Landkreis Dahme-Spree) hat die Polizei ein totes Kind entdeckt.



Im Auto fand die Polizei zudem eine Frau, die offenbar die Mutter des Kindes ist. Sie lebt, wurde medizinisch betreut - und später festgenommen. Es besteht der Verdacht, dass sie das Kind getötet hat.



Das Kind war laut Polizei sechs Jahre alt.



Der Familienvater hatte am Sonntagabend seine Frau (40) und das gemeinsame Kind als vermisst gemeldet.