Die Obduktion, die am Freitag (27.10) bei dem toten Obdachlosen durchgeführt wurde, bestätigt, dass der Mann an Stichverletzungen gestorben ist. Die mutmaßliche Tatwaffe sei ein Messer gewesen.



Die drei Jugendlichen, die am selben Tag dem Haftrichter vorgeführt wurden, befinden sich nun auf dessen Anordnung in Untersuchungshaft. Der Vorwurf: Mord aus Heimtücke.