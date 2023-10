Laut WDR sollen die Tatverdächtigen den Mann mit Messern und Faustschlägen attackiert haben. Außerdem kursiert ein Video der Tat - vermutlich von den mutmaßlichen Tätern selbst aufgenommen.



Von Zeugen erhielt die Polizei einen Hinweis auf das Video. Dadurch konnten die Jugendlichen identifiziert und letztendlich überführt werden, so eine Polizeisprecherin. Laut der Sprecherin sind die Teenager bereits in der Vergangenheit "kriminalpolizeilich in Erscheinung" getreten.



Den Tatverdächtigen, die am Freitag (27.10) dem Haftrichter vorgestellt werden, wird gemeinschaftlich begangener Totschlag vorgeworfen.



Die Polizei appelliert, das Video der Tat nicht zu verbreiten - das könne eine Straftat darstellen und verfolgt werden, so die Ermittler.