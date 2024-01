Knapp vier Monate nach dem gewaltsamen Tod eines Sechsjährigen in Pragsdorf (Mecklenburg-Vorpommern) hat die Staatsanwaltschaft einen 14-Jährigen wegen Totschlags angeklagt. Dem Jugendlichen wird vorgeworfen, sich am 14. September 2023 auf den Jungen gekniet und mehrfach mit einem Messer auf ihn eingestochen zu haben. Das Kind starb an den Verletzungen. Zum Motiv teilte die Staatsanwaltschaft nichts mit und geht davon aus, dass der 14-Jährige strafrechtlich schuldfähig ist. Er sitzt weiter in Untersuchungshaft.

Der sechsjährige Joel war am 14. September 2023 mit schwersten Stichverletzungen in einem Gebüsch an einem See im Dorf gefunden worden. Seine Eltern hatten ihn als vermisst gemeldet, nachdem er am Nachmittag nicht wie gewohnt vom Spielen nach Hause gekommen war. Sie hatten zunächst selbst gesucht - ohne Erfolg.



Polizei, Feuerwehr und Anwohner schlossen sich daraufhin der Suche an. Auch Hunde und ein Polizeihubschrauber kamen zum Einsatz. Nach einer Stunde fand man den leblosen Körper des Kindes. Alle Wiederbelebungsversuche am Fundort und auf dem Weg in eine Klinik blieben erfolglos.