Die Familie des Tatverdächtigen ist weg, hat das kleine Pragsdorf verlassen. Das hat eine Polizeisprecherin mitgeteilt und bestätigt damit einen Bericht der Rostocker "Ostsee-Zeitung". Demnach war die Familie erst vor zwei Jahren in das Dorf gezogen. Wohin sie jetzt gegangen ist - unklar.



Für die Polizei ist das jedoch eine wichtige Information. Aus Sicherheitsgründen, etwa wenn es Anfeidungen gegen die Angehörigen gibt, stellt die Polizei in solchen Fällen oft Streifen zur Verfügung. Wenn die Familie weggezogen ist, können die Beamten anderen Aufgaben nachgehen.

Rund 600 Einwohner hat Pragsdorf in Mecklenburg-Vorpommern. Die Polizei befragte alle Bewohner, um herauszufinden, wer den Sechsjährigen getötet hat. Bildrechte: dpa

14-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Am Dienstag (28.09.) hatte die Polizei einen 14-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Der habe den getöteten Sechsjährigen als Letzter lebend gesehen und sich bei Befragungen in Widersprüche verstrickt. Außerdem sei der Jugendliche bereits in der Vergangenheit aufgefallen: "Wir wissen durch die Ermittlungen, dass er in Vergangenheit bereits durch aggressives Verhalten gegenüber anderen Kindern ja aufgetreten ist", gaben die Ermittler bekannt.



Der Festgenommene schweigt bisher zu den Vorwürfen. Er soll jetzt psychiatrisch begutachtet werden, hat die Staatsanwaltschaft angekündigt. Von der Einschätzung des Psychiaters hänge unter anderem ab, ob die Straftat wie bisher als Totschlag eingestuft wird, oder ob die Anklage "Mord" lauten wird. Die Polizei untersucht außerdem seine Kleidung auf weitere Spuren, die mit dem Verbrechen zusammenhängen. In der Nähe des Tatorts war zuvor schon ein Messer gefunden worden - mit Blutanhaftungen und Faserspuren des Opfers sowie DNA-Spuren des jugendlichen Tatverdächtigen. Laut Polizei die Tatwaffe.



Das Motiv des Tatverdächtigen sei aber weiterhin unklar.

Tatverdächtiger ging mit 6-Jährigem zum Fußballplatz

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Fundort der Leiche des 6-Jährigen auch der Tatort gewesen ist. Auf einer Pressekonferenz am Dienstag (28.09.) hatte sie mitgeteilt, dass der Jugendliche mit dem Jungen und dessen beiden Geschwistern am 14. September im Dorf unterwegs gewesen sei.



Als die Geschwister nach Hause gingen, blieben der 6-Jährige und der Tatverdächtige zusammen und liefen zum Fußballplatz am Ortsrand, wo der Junge auch getötet wurde.

Der sechsjährige Joel war vor seinem Tod mit dem Tatverdächtigen und seinen Geschwistern in Pragsdorf unterwegs gewesen. Bildrechte: dpa

Todesursache: schwerste Stichverletzungen

Der sechsjährige Joel war am Donnerstagabend (14.09.) mit schwersten Stichverletzungen in einem Gebüsch an einem See im Dorf gefunden worden. Seine Eltern hatten ihn als vermisst gemeldet, nachdem er am Nachmittag nicht wie gewohnt vom Spielen nach Hause gekommen war. Sie hatten zunächst selbst gesucht - ohne Erfolg.



Polizei, Feuerwehr und Anwohner schlossen sich daraufhin der Suche an. Auch Hunde und ein Polizeihubschrauber kamen zum Einsatz. Nach einer Stunde fand man den leblosen Körper des Kindes. Alle Wiederbelebungsversuche am Fundort und auf dem Weg in eine Klinik führten nicht zum Erfolg. Die Obduktion ergab, dass der Sechsjährige erstochen wurde.