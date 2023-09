Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Fundort der Leiche des 6-Jährigen auch der Tatort gewesen ist. Auf einer Pressekonferenz am Dienstag (28.09.) hatte sie mitgeteilt, dass der Jugendliche mit dem Jungen und dessen beiden Geschwistern am 14. September im Dorf unterwegs gewesen sei. Als die Geschwister nach Hause gingen, blieben der 6-Jährige und der Tatverdächtige zusammen und liefen zum Fußballplatz am Ortsrand, wo der Junge auch getötet wurde.

Der sechsjährige Joel war am Donnerstagabend (14.09.) mit schwersten Stichverletzungen in einem Gebüsch an einem See im Dorf gefunden worden. Seine Eltern hatten ihn als vermisst gemeldet, nachdem er am Nachmittag nicht wie gewohnt vom Spielen nach Hause gekommen war. Sie hatten zunächst selbst gesucht - ohne Erfolg.



Polizei, Feuerwehr und Anwohner schlossen sich daraufhin der Suche an. Auch Hunde und ein Polizeihubschrauber kamen zum Einsatz. Nach einer Stunde fand man den leblosen Körper des Kindes. Alle Wiederbelebungsversuche am Fundort und auf dem Weg in eine Klinik führten nicht zum Erfolg. Die Obduktion ergab, dass der Sechsjährige erstochen wurde.