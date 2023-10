Das letzte Foto ihres Bruders wurde im Gefängnis aufgenommen. Ein Abschiedsbild in schöner Kleidung. So ist es Sitte in Singapur vor der Hinrichtung. Die Angehörigen dürfen dem Verurteilten bis zu vier Outfits dafür ins Gefängnis bringen. Darin können sie sich dann vom Gefängnispersonal fotografieren lassen. Damit den betroffenen Familien zumindest eine fröhliche Erinnerung bleibt. Was bei vielen Hinterbliebenen wie Nazira Bin Lajim Hertslet aber wirklich bleibt, sind Wut und Trauer.