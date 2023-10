Viele Menschen sorgen in Form einer Bestattungsverfügung, einer Sterbegeldversicherung oder eines Bestattungsvorsorgevertrags für den eigenen Tod vor. Für Angehörige kann das eine große Hilfe sein.



In einer Bestattungsverfügung wird der Wille des Menschen festgehalten, was nach dem Tod mit seinen sterblichen Überresten geschehen soll. Mit einer Sterbegeldversicherung sorgen Versicherte für den eigenen Tod finanziell vor. Wie sie beigesetzt werden, ist dadurch allerdings nicht geregelt.



Inhaltliches und Finanzielles kann mit einem Bestattungsvorsorgevertrag geregelt werden. Der wird direkt mit einem Bestattungsinstitut abgeschlossen. Das entbindet Angehörige im Sterbefall von vielen organisatorischen Pflichten.



Wer keine Verträge abschließen will, kann aber dennoch seine Angehörigen über seinen letzten Willen oder bereits getroffene Entscheidungen informieren. Die Verbraucherzentrale stellt dafür im Internet eine Checkliste zur Verfügung.