Niemand schreibt so gut wie Taylor Swift! Offenbar so gut, dass man ihre Lyrik sogar studieren kann. Auch die New York University zeigte sich von ihren Texten angetan - und verlieh der Sängerin im letzten Jahr die Ehrendoktorwürde in Kunstwissenschaften.



Ihre Songs erzählen Geschichten mit allen Höhen und Tiefen. Zum Teil so detailliert, dass man sich manchmal wünscht, endlich mal wieder Liebeskummer zu haben. Und das, obwohl Taylor hauptsächlich über ihr eigenes Leben singt.



Und: Taylor Swift schreibt ihre Lieder wirklich selbst. Manchmal arbeitet sie mit anderen Songwritern zusammen, hat aber bei jedem Song die Federführung. Ihr drittes Album "Speak Now" schrieb Taylor zum Beispiel komplett alleine.