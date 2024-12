Steigende Lebensmittelpreise und immer mehr Menschen, die auf die Tafeln angewiesen sind, haben viele Tafeln hierzulande an ihre Grenzen gebracht. Diese Situation hat dazu geführt, dass viele Tafeln Aufnahmestopps verhängen oder Wartelisten einführen mussten. In dieser kritischen Lage ist die Unterstützung der Tafeln wichtiger denn je.

Nicht nur Unternehmen, auch Privatpersonen können die Tafeln finanziell unterstützen. Wer das dauerhaft tun möchte, hat die Möglichkeit, Fördermitglied der Tafelgemeinschaft zu werden. In welcher Höhe und in welchem Rhythmus die Spenden erfolgen sollen, entscheidet man selbst. Gleiches gilt für Unterstützer, die der Tafel einmalig unter die Arme greifen wollen. Wem das zu viel ist, kann die Tafeln auch im Alltag mit dem ein oder anderen Obolus bedenken. Ob Flaschenpfand spenden oder in Onlineshops für Tafeln spenden - die Möglichkeiten sind vielfältig.

Für Lebensmittel- und Sachspenden sollten sich Privatpersonen an eine Tafel in ihrer Nähe wenden. Zwar werden in der Regel Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs an Bedürftige weitergegeben, doch in der Weihnachtszeit ist oft auch Kinderspielzeug willkommen.