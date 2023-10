21.10. 13:38 Uhr | Minister: Mecklenburg-Vorpommern hat Glück gehabt

Nach Sturm und Hochwasser hat der für den Küstenschutz zuständige Minister Till Backhaus in Mecklenburg-Vorpommern Bilanz gezogen. "Im Vergleich zu Schleswig-Holstein und Süd-Dänemark hat Mecklenburg-Vorpommern aufgrund der Windrichtung Glück gehabt." Küstenschutzanlagen und Dünen hätten Gebiete geschützt, die sonst möglicherweise überflutet worden wären.



Manche Küstenregionen haben trotzdem Schaden genommen: Gebietsweise haben sich bis zu vier Meter hohe Abhänge gebildet, die jetzt gesichert werden müssen. "Ich appelliere an die Vernunft der Menschen, sich nicht in solchen Gefahrenbereichen aufzuhalten", so Backhaus weiter.

Der Bahnverkehr, der am Freitagabend auf mehreren Regionalstrecken in Schleswig-Holstein eingestellt worden war, läuft am Samstag wieder an. Einschränkungen gab es noch beim Schiffsverkehr zu den Nordseeinseln und -halligen. Der Sturm hatte das Wasser aus dem Wattenmeer gedrängt und für extremes Niedrigwasser gesorgt.



Der Fährverkehr zwischen Deutschland und Dänemark lief ebenfalls wieder an. Wie die Reederei Scandlines mitteilte, fuhren auf der Strecke Puttgarden-Rødby seit dem frühen Morgen wieder Schiffe. Auch der Fährbetrieb auf der Linie Rostock-Gedser soll wieder aufgenommen werden.

21.10. 10:25 Uhr | Pegelstände sinken

Nach einer turbulenten Nacht hat sich die Sturmflut an der Ostseeküste deutlich abgeschwächt. Noch im Verlauf des Samstagvormittags sollten die Wasserstände unterhalb der kritischen Marke von einem Meter über Normal sinken, teilte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in Rostock mit. Die Sturmflutwarnung wurde aufgehoben.



Der Oberbürgermeister der besonders betroffenen Stadt Flensburg sprach von einem "extremen Hochwasser". Das Schlimmste sei aber überstanden: "Heute wird es ans Aufräumen gehen."

21.10. 03:10 Uhr | Millionenschäden befürchtet

Der Leiter des Stabes Katastrophenschutz im Innenministerium Schleswig-Holstein rechnet nach der Sturmflut mit einem Hochwasserschaden in dreistelliger Millionenhöhe. "Die Hauptaufräumarbeiten laufen morgen an", sagte Ralf Kirchhoff der Deutschen Presse-Agentur in der Nacht zum Samstag.



"Mit dem ersten Tageslicht wird man auch die Schäden erstmal konkreter erkennen." Der eigentliche Schadensumfang werde sich vermutlich im Laufe des Vormittags abzeichnen. Kirchhoff geht davon aus, dass die Schäden an Hochwasserschutzanlagen oder Gebäuden zum Teil erheblich sein werden.



Mehrere Küstenbereiche wurden bereits in der Nacht zum Samstag evakuiert. Das Innenministerium in Kiel schätzte die Zahl der betroffenen Menschen in Orten wie Eckernförde, Schleswig und Brodersby auf 2.000.

In Flensburg ist der Wasserstand am Freitagabend auf einen Stand von 2,27 Meter über dem normalen Wasserstand gestiegen. Das geht aus den Hochwasser-Sturmflut-Informationen des Kieler Umweltministeriums hervor. Für Flensburg ist das der höchste Wasserstand seit über 100 Jahren.

20.10. 20:29 Uhr | Ein Todesopfer auf Fehmarn

Ein im Sturm umgestürzter Baum hat eine 33-jährige Frau in einem Auto auf der schleswig-holsteinischen Ostseeinsel Fehmarn erschlagen. Das Unglück im Kreis Ostholstein ereignete sich am Freitagnachmittag, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

20.10. 19:04 Uhr | Drei Tote in Großbritannien

Der aktuelle Tiefdruckeinfluss, der für die Sturmflut an der deutschen Ostseeküste verantwortlich ist, hat auch in Großbritannien für folgenschwere Überflutungen gesorgt. Die Polizei meldete drei Todesopfer in Schottland und England. Hunderte Menschen waren in ihren Häusern von Hochwasser eingeschlossen und das Unwetter sorgte für massive Verkehrsbehinderungen.

20.10. 17:38 Uhr | Deichbruch in Dänemark

Die Sturmflut hat die Küsten Dänemarks erreicht und zu Stromausfällen und Evakuierungen geführt. Die Polizei forderte Anwohner und Urlauber am Freitagnachmittag dazu auf, die Gegend um Sandersvig Strand sofort zu verlassen. In der Sommerhaussiedlung nahe Haderslev in Südostjütland war ein Deich gebrochen.



Auch auf der Insel Møn im Südosten Dänemarks wurden die Bewohner einer Sommerhausgegend gebeten, ihre Häuser bis zum Freitagabend zu verlassen. Dort sei mit Überschwemmungen zu rechnen, schrieb die zuständige Kommune auf ihrer Website.



Etwa 200 dänische Haushalte waren am Freitagnachmittag vom Stromnetz abgeschnitten.

20.10. 17:14 Uhr | Bewohner sollen zu Hause bleiben