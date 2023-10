An der Küste ist man wetterfest. Aber nun könnte eine Sturmflut an der Ostsee zu Überschwemmungen führen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz warnt ganz offiziell vor Hochwasser. Betroffen sind unter anderem die Städte Lübeck und Flensburg in Schleswig-Holstein.



Gefahr droht auch an Steilküsten. Hier könnte es bei hohen Wasserständen und Wellengang Abbrüche geben.