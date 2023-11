Stromausfall in Frankreich

Mit Windgeschwindigkeiten von bis fast 200 Stundenkilometern war Ciarán in der Nacht zu Donnerestag (2.11.2023) über den Nordwesten Frankreichs hinweggefegt - und hatte unter anderem Stromleitungen beschädigt. 1,2 Millionen Menschen saßen am Morgen im Dunkeln.



Im nordfranzösischen Département Aisne wurde nach Angaben der Feuerwehr ein Lastwagenfahrer von einem umstürzenden Baum erschlagen.

Warn- und Alarmstufe in Spanien und den Niederlanden

Für mehrere Küstengebiete im Nordwesten Spaniens galt die Alarmstufe Rot. Der Wetterdienst warnte vor bis zu neun Meter hohen Flutwellen. Mitten im Zentrum von Madrid wurde eine Frau von einem umstürzenden Baum erschlagen.



In den Niederlanden galt am Donnerstag die zweithöchste Warnstufe. Auf dem Amsterdamer Flughafen wurden rund 200 Flüge annulliert, der Zug- und Fährverkehr war ebenfalls gestört. Die Behörden riefen dazu auf, lieber im Homeoffice zu arbeiten, als sich ins Auto zu setzen. In Venray stürzte ein Baum um und erschlug einen Menschen, teilte die Polizei mit. Der Ort liegt im Südosten des Landes nahe der deutschen Grenze.

Todesopfer aus Deutschland in Belgien, geschlossene Schulen in Großbritannien

Auch in Belgien gab es zwei Todesopfer. In Gent wurde eine 64 Jahre alte Frau aus Deutschland getötet, die in Belgien zu Besuch war, berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Ebenfalls in Gent gab es am Freitag einen tragischen Zwischenfall. Ein draußen spielendes, fünf Jahre altes ukrainisches Kind, wurde von einem herabstürzenden Ast getroffen.



Auch in Südengland sorgte Ciaran für erhebliche Beeinträchtigungen. Hunderte Schulen blieben geschlossen, der Hafen Dover stellte für mehrere Stunden den Schiffsverkehr über den Ärmelkanal ein.

