Ein ganztägiger Streik in den kommunalen Verkehrsbetrieben von Krefeld, Düsseldorf und Bochum hat am Montag (15.04.) vor allem im Busverkehr für Ausfälle und Verspätungen gesorgt:



Die Gewerkschaft Verdi hatte ihre Mitglieder in ausgewählten Betriebshöfen zur Teilnahme aufgerufen. "Der Busverkehr in Bochum ist fast komplett zum Erliegen gekommen", sagte Gewerkschaftssekretär Michael Hortig in Bochum. Straßenbahnen fuhren aber.



Auch in Krefeld soll der Nahverkehrer am Montag stark eingeschränkt sein: Straßenbahnen sollten am Montag in den Depots bleiben.



In Düsseldorf wurden drei Betriebshöfe bestreikt. Betroffen waren fast ausschließlich Buslinien. Die Straßenbahnen und U-Bahnen sollten größtenteils wie gewohnt fahren, hatte die Rheinbahn mitgeteilt.



Der Streik in den drei Städten war erst am Sonntagmorgen angekündigt worden, am Dienstag (16.04.) sollen sie Streiks im Nahverkehr in Nordrhein-Westfalen ganztägig fortgesetzt werden.



Ver.di setzt damit die geplante neue Nadelstich-Strategie um. Der öffentliche Nahverkehr soll nicht flächendeckend, sondern an vereinzelten Orten zeitweise lahmgelegt werden.



Für die rund 30.000 Beschäftigten im kommunalen Nahverkehr in NRW fordert Ver.di unter anderem mehr Entlastungstage, Schicht- und Wechselschichtzulagen sowie einen anderen Umgang mit Überstunden.