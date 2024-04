Mit Beginn der Frühschicht am Montagmorgen (14.04.) sollen die Beschäftigten einzelner Betriebshöfe der Düsseldorfer Rheinbahn, der Stadtwerke Krefeld sowie der Bogestra in Bochum ihre Arbeit für den ganzen Tag niederlegen. Gleichzeitig sind neue Tarifverhandlungen geplant.



Die Gewerkschaft Ver.di rechnet mit Ausfällen und Verspätungen auf verschiedenen Linien. S-Bahnen und Regionalzüge werden von den neuen Streiks im ÖPNV nicht betroffen sein.



Ver.di setzt damit die geplante neue Nadelstich-Strategie um. Der öffentliche Nahverkehr soll nicht flächendeckend, sondern an vereinzelten Orten zeitweise lahmgelegt werden.



Um den Druck auf die kommunalen Verkehrsunternehmen zu erhöhen, plant die Gewerkschaft in den kommenden Tagen und Wochen weitere Streiks. Dafür würden flexibel landesweit Teilbereiche des Nahverkehrs zeitversetzt zum Streik aufgerufen.



Für die rund 30.000 Beschäftigten im kommunalen Nahverkehr in NRW fordert Ver.di unter anderem mehr Entlastungstage, Schicht- und Wechselschichtzulagen sowie einen anderen Umgang mit Überstunden.