Die Augen der Pendler aus NRW sind am Montag (11. März) nach Dortmund gerichtet. Denn nach mehreren Warnstreiks in den vergangenen Wochen setzt sich ver.di erneut mit Vertretern der Nahverkehrsbetriebe an einen Tisch. Vor der dritten Verhandlungsrunde liegen die Positionen aber weit auseinander.



So fordert die Gewerkschaft unter anderem weiter zusätzliche freie Tage, um das Personal zu entlasten. Denn tagtäglich fallen zahlreiche Verbindungen wegen Personalmangels aus.



Sollte es keine Einigung geben, könnte ver.di auch unbefristete Streiks ins Spiel bringen. Sollten sich 75 Prozent der Verdi-Mitglieder dafür entscheiden, könnte das den ÖPNV in NRW über Wochen stilllegen.