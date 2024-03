Bus- und Straßenbahnnutzer in Niedersachsen mussten bereits ab Mittwoch (28.2.) wieder mit Ausfällen rechnen. Die Gewerkschaft Verdi weitete die am Montag begonnene Warnstreikwoche auf mehrere Städte vor allem im Süden des Bundeslands aus. Betroffen war am Mittwoch zunächst nur Göttingen, wie Verdi mitteilte. Am Donnerstag (29.2.) kamen Hannover, Braunschweig, Osnabrück, Wolfsburg und Goslar hinzu.



Die Verkehrsbetriebe Üstra in Hannover und die Braunschweiger Verkehrsgesellschaft kündigten an, am Donnerstag und Freitag erneut alle Stadtbahnen und Busse in den Depots zu lassen. Die Göttinger Verkehrsbetriebe lassen den Busbetrieb ab Mittwoch für drei Tage ruhen, Stadtbus Goslar am Donnerstag und Freitag. In Osnabrück fährt an beiden Streiktagen kein Metrobus. Die Wolfsburger Verkehrs-GmbH will einen Streikfahrplan auflegen.