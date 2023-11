Stolpersteine - was ist das? Mit den Gedenktafeln aus Messing wird an das Schicksal der Menschen erinnert, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden. Das Projekt wurde vom Künstler Gunter Demnig im Jahr 1992 ins Leben gerufen und gilt als das größte dezentrale Mahnmal der Welt.