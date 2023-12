Jedes Jahr im Dezember zieht der Meteorstrom der Geminiden an der Erde vorbei - ein Strom aus unzähligen Sternschnuppen. Bis zum 17. Dezember lohnt sich also ein Blick in den Nachthimmel.

Wo und wann lassen sich die Sternschnuppen am Besten beobachten?

Den Höhepunkt erreicht der Sternschnuppenregen am 14. Dezember. Ab 20 Uhr können bis zu 150 Sternschnuppen pro Stunde beobachtet werden.



Doch auch schon vorher lassen sich die kleinen Glücksbringer am Himmel entdecken - am besten nachts gegen 2 Uhr, doch auch am frühen Abend ab Sonnenuntergang sind sie erkennbar. Etwa 30 bis 60 Sternschnuppen können pro Stunde am Abend entdeckt werden. Besonders praktisch in diesem Jahr: Der Neumond im Dezember fällt auf den 13. Da der Mond in dieser Phase nicht sichtbar ist, wird der Meteorschauer nicht durch seine Lichtquelle gestört.



Wer also noch schnell einen Weihnachtswunsch abschicken möchte, sucht sich am besten einen dunklen Platz außerhalb der großstädtischen Lichtverschmutzung. Wichtig dabei ist, dass sich die Augen erst an die Dunkelheit gewöhnen müssen - Handy, Smartphone und andere lichtgebene Quellen sollten also mal für einen Abend in der Tasche verschwinden. Die hellsten Sterne des Schauers sind aber auch in Großstädten sichtbar. Voraussetzung ist natürlich ein wolkenfreier Himmel.

Bildrechte: IMAGO / Ingo Wächter

Was sind die Geminiden?

Den Geminidenschauer gibt es jedes Jahr im Dezember zu bestaunen. Die einzelnen Sternschnuppen sind die hellsten in den mitteleuropäischen Breitengraden. Das besondere an ihnen ist die langsame Geschwindigkeit, mit der sie in die Atmosphäre gelangen: Sie beträgt rund 122.000 Kilometer pro Stunde, also etwa 34 Kilometer pro Sekunde.



Im Vergleich: Der Pereidenschauer, der jährlich im August beobachtet werden kann, gelangt mit einer Geschwindigkeit von 212.000 Kilometern pro Stunde in die Atmosphäre. Umgerechnet sind das knapp 59 Kilometer pro Sekunde.



Ihren Namen verdanken die Geminiden übrigens ihrem Radianten, also dem Punkt am Himmel, aus dessen Richtung der Strom zu kommen scheint. Der Radiant des Geminidenstroms befindet sich im Sternbild der Zwillinge - auf lateinisch "géminī".

Bildrechte: IMAGO / imagebroker

Wie entstehen Sternschnuppen?