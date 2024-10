Die Lage Basels an der Grenze zu Frankreich und Deutschland und damit am "Knotenpunkt Europas" mache die Stadt zum idealen Austragungsort für eine Veranstaltung, die "die grenzüberschreitende, verbindende Kraft der Musik feiert", so ESC-Chef Martin Osterdahl.



Dass der ESC überhaupt in der Schweiz stattfindet, liegt daran, dass sich Nemo beim ESC 2024 in Malmö durchsetzen konnte. Ursprünglich hatten sich vier Städte um den ESC beworben. Zürich sowie Bern in Zusammenarbeit mit Nemos Heimatstadt Biel waren bereits im Juli ausgeschieden, in der Endausscheidung setzte sich nun Basel gegen Genf durch.