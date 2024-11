Sehnsuchtsort Potsdam

Seine Berühmtheit kostete Wolfgang Joop in den 60er und 70er Jahren voll aus. In dieser Zeit kamen auch seine Töchter Jette und Florentine zu Welt. In den 80er Jahren war er der Schneider der Reichen aus Deutschland.

Bildrechte: IMAGO / Eventpress

Nach der Wendezeit zog es den offen bisexuell lebenden Joop aus Hamburg zurück zu den familiären Wurzeln in Potsdam.



Auf dem Anwesen, ganz in der Nähe von Park Sanssouci, lebt er mit seinem Lebenspartner Edwin Lemberg, mit dem er seit Jahrzehnten zusammen ist, und mehreren Hunden. Er schart auch eine Patchwork-Familie um sich. Seine Ex-Frau Karin wohnt ganz in der Nähe. Auch eine seiner beiden Töchter lebt auf dem Familiengut. Alleinsein sei nichts für ihn, sagt Joop, der fünf Enkel hat.

Bildrechte: IMAGO / VISTAPRESS

Die "Opa-Pose" zum Geburtstag

Im Alter ist der Modemacher vor allem nachdenklich zu erleben. "Ich finde, es ist wie ein schlechter Scherz, ehrlich gesagt", sagt er der Deutschen Presse-Agentur über seinen 80. Geburtstag.

Und Weisheit stellt sich überhaupt nicht ein, außer hin und wieder die Kränkung des Körperlichen, dass man auf einmal nicht mehr diese Energie hat. Wolfgang Joop dpa