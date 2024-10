Sie weiß, wovon sie spricht und sie sagt, was sie denkt: TV-Moderatorin, Autorin und Podcasterin Lisa Ortgies findet, dass Frauen über 50 öfter mal wütend sein sollten. In ihrem neuen Buch "Heißer Scheiß", in dem es um "Liebe, Wut und Leben für Fortgeschrittene" geht, nimmt sie kein Blatt vor den Mund.

Lisa Ortgies findet, dass Frauen ganz schön unter Druck stehen - frau sei nie "schön, schlank oder glatt genug", so die "Frau TV"-Moderatorin im Gespräch mit der Berliner Morgenpost . Besonders schwierig: Die Zeit der Wechseljahre! Da werde es für Frauen auch beruflich schwierig. Zwar haben es auch Männer über 50 nicht immer leicht, sich gegenüber Jüngeren zu behaupten - aber "Männer sitzen in dieser Berufsphase fest im Sattel und können ihre Machtpositionen weiter ausbauen. Oft sogar unabhängig davon, ob sie Erfolge vorweisen können", ärgert sich Lisa Ortgies.

Frauen haben sich oft ein Leben lang angewöhnt, möglichst nett und hilfsbereit zu sein - und das auch, wenn's ihnen mal nicht so gut geht. Lisa Ortgies, die 2017 einen Herzinfarkt erlitten hat, weiß: Frauen haben im Alter ab 50 viel erlebt und auch schon Krisen, gesundheitliche Probleme und Rückschläge überstanden. Genau das macht ja eigentlich stark, und Frauen könnten durchaus mal zeigen, wenn ihnen was nicht passt. Oder?

Gar nicht so einfach, sich das plötzlich zuzugestehen. Auch zu Hause. "Einfach mal liegen lassen die Wäsche. Ne Woche. Gucken was passiert", empfiehlt Lisa Ortgies als "Guerilla Technik" für Frauen.

Klingt egoistisch? Findet Lisa Ortgies nicht. Die zweifache Mutter beobachtet, dass es eben immer noch Frauen sind, die trotz eigenem Job im Haushalt und bei der Familienorganisation den größten Teil der Arbeit übernehmen. Studien geben ihr recht. Das Problem: Wenn Frauen sich so verantwortlich fühlen, fällt es ihnen schwer, trotz dieser Ungerechtigkeit weniger zu machen und von ihren Partnern mehr zu fordern, schätzt Ortgies die Herausforderung in der NDR-Talksendung "Das!" ein. Mit 50 sei aber ein wunderbarer Zeitpunkt, das zu ändern:

Ganz nach dem Motto: Mit 30 wusste ich, was ich will, mit 40 wusste ich, was ich kann und mit 50 weiß ich, wer ich bin!

Gerade die Wechseljahre seien eine tolle Zeit, um die eigenen Wünsche mal wieder genauer zu betrachten, mit Ehrlichkeit und Mut darauf zu blicken, was eigentlich gut tut - und was nicht.



Wut ist wichtig, findet die 58-Jährige, denn sie schützt uns davor, unangenehme Gefühle in uns selbst anzustauen. Es sei vielleicht gar kein Zufall, glaubt Lisa Ortgies, dass "vor allen Dingen Frauen Autoimmunerkrankungen, chronische Schmerzen haben, dass sie eher zu Depressionen neigen - weil da die Gefühle eher gegen sich selbst gerichtet werden".



Und wie ist es bei ihr selbst? Der Herzinfarkt war für Lisa Ortgies ein Zeichen - und jetzt ist ihr Herz "ein guter Seismograph". Für Situationen, in denen sie dann doch mal was runtergeschluckt hat, was eigentlich hätte ausgesprochen werden müssen.