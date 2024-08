Wacken 2024 ist Geschichte: Vier Tage lang feierten rund 85.000 Besucherinnen und Besucher zu dröhnenden Bässen und kreischenden Gitarren auf dem Festival in Schleswig-Holstein. Das Wetter zeigte sich mit viel Sonnenschein diesmal von seiner besten Seite. Erst wenige Stunden vor Schluss gab es kräftigen Regen auf dem Holy Ground, wie Metalfans das Areal nennen.

Die Tickets werden auch im kommenden Jahr 333 Euro kosten. Der Vorverkauf beginnt nach Angaben der Veranstalter am Sonntag, 4. August, 20 Uhr. Erfahrungsgemäß ist Eile geboten. In den vergangenen Jahren waren die Tickets in wenigen Stunden ausverkauft.