Feuer in der Nacht - doch die meisten Festivalbesucher kamen nochmal mit dem Schrecken davon: Auf dem Gelände des Heavy-Metal-Festivals in Wacken hat es am frühen Morgen gebrannt: Gegen 4:00 Uhr hat ein Zelt mit Merchandise-Produkten Feuer gefangen, wie die Polizei mitteilte.