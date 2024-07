Die Fans können in diesem Jahr bereits am Sonntag (28. Juli) auf die Campingflächen. Die sogenannten Metalheads sollen über verschiedene Anreiserouten zum Festivalgelände geleitet werden.



"Wir haben 2023 gelernt, dass der Schlamm doch immer wieder anders ist", sagte Thomas Jensen der Deutschen Presse-Agentur. "Wir haben einige hunderttausend Euro in die Hand genommen, um das landwirtschaftliche Gelände durch Schotterwege aus Recycling-Material zu befestigen."