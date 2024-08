Schauspielerin Nicole Kidman ist (ausnahmsweise) unter die Journalistinnen gegangen und interviewte Victoria Beckham für die australische Ausgabe der Vogue. Durchaus extravagant war dabei das Setting: Victoria Beckham feierte gerade ihren 25. Hochzeitstag mit Ehemann David auf Korsika, Nicole Kidman weilte mit ihrer Familie auf den Bahamas. Das Gespräch? Per Video!

Als Nicole ihre Freundin nach ihren ersten Schritten zum eigenen Modelabel fragt, plaudert Victoria Beckham aus dem Nähkästchen: "Ich war naiv", erinnert sie sich an ihre Anfänge 2008.

Wenn ich damals gewusst hätte, was ich heute weiß, hätte ich vielleicht nicht den Mut gehabt, es zu tun, aber ich wusste wirklich nichts über die Branche.

Eigentlich ist sie ja die Interviewerin. Aber auch Nicole Kidman öffnet die virtuelle Tür zu ihrem Privatleben: In Sachen Autos mag sie es lieber praktisch als luxuriös, wie sie offen zugibt.



Denn obwohl die Schauspielerin einen 423.000 Dollar teuren Lamborghini in ihrer Garage stehen hat - ein Geschenk ihres Mannes Keith Urban - fährt sie lieber mit einem Alltagsauto.



"Mein Mann hat mir einen Lamborghini gekauft, aber ich fahre einen Subaru und er den Lamborghini" - sicher die bequemere Alternative, um die Kinder herumzukutschieren.



Die Erläuterung dazu: Ihr Mann sei ein absoluter Autonarr. Ihr hingegen ist es total egal, in welchem Auto sie fährt. "Ich sage: 'Du kannst mich mit allem abholen, ich werde glücklich sein.'"



Tja, da hat sich Keith Urban wohl selbst einen großen Traum erfüllt.