Regelmäßig zelebrieren David und Victoria ihre Liebe bei Instagram, doch was so harmonisch aussieht, war nicht immer so. In der Netflix-Serie "Beckham" erzählt Victoria, dass das "Um-die-Kinder-Kümmern" während Davids Fußball-Karriere stets an ihr hängen blieb.



Vor allem die Zeit in Spanien, als David für den Club Real Madrid spielte, war eine Herausforderung. "Ich war in meinem ganzen Leben noch nie so unglücklich", berichtet sie über die Phase, in der Schlagzeilen über eine angebliche Affäre ihres Ehemanns die Runde machten.

Es war ein absoluter Zirkus - und jeder liebt es, wenn der Zirkus in die Stadt kommt, oder? Es sei denn, man ist selbst mittendrin. Victoria Beckham Netflix-Serie "Beckham"

Ob die Gerüchte der Wahrheit entsprachen, darüber schweigt das Paar sich auch in der Netflix-Doku aus. Dafür berichtet Victoria Beckham, dass ihr Mann die Geburt von Sohn Cruz 2005 verpasste, um bei einem Fotoshooting mit Hollywoodstar Jennifer Lopez und Sängerin Beyoncé mitzumachen.



Eine Zeitung titelte damals: "Was würde Posh sagen?" Bei Netflix betont Victoria: "Posh war stinksauer." (Im Original: "Posh was pissed off!").



Und trotzdem rauften sich die beiden immer wieder zusammen. Stimmen wurden aber öfter laut, dass das Paar nur zusammen sei, um eine Marke aufzubauen. Dem widerspricht Victoria konsequent und verweist auf ihren 25. Hochzeitstag, der in diesem Jahr ansteht.

Unnahbar und kühl - der Weg zur Fashion-Ikone

Nach außen zeigt sich Victoria Beckham stets als enge Gefährtin von David und als coole Mama, mit Sonnenbrille und perfekt gekleidet. Ihr Stil macht sie für viele zur Mode-Ikone. Mit ihren minimalistisch-lebensnahen Mode-Entwürfen ist sie auch ein Stück weit Stilvorbild der modernen Frau.



Nun, wo fast alle Kinder erwachsen sind, tritt sie noch mehr als Unternehmerin hervor - und das durchaus sehr erfolgreich. 2022 erhöhte sich der Umsatz ihres Luxusmodeunternehmens auf 58,8 Millionen Pfund (68,6 Mio Euro). Gemeinsam mit ihrem Ehemann, der als Besitzer von Fußball-Club Inter Miami weiter im Rampenlicht steht, kam sie demnach auf mehr als 130 Millionen Pfund.

Bildrechte: IMAGO / Avalon.red

Mit Humor zum Internet-Meme