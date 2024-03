"Verstehen Sie Spaß?" goes Christmas: Am 16.12. erstrahlt die Sendung um Moderatorin Barbara Schöneberger in weihnachtlichem Glanz.



Genau wie ihre Gäste, ist auch Barbara schon in besinnlicher Stimmung - auch wenn ihr so manches Präsent einen Strich durch die Rechnung macht.

Bildrechte: picture alliance/dpa/SWR | Thorsten Hein

Lieber Schinken statt Schmuck

Wie sieht der Wunschzettel von Barbara Schöneberger aus? Leer - kein Witz. Ihre Liebsten sollen ihr nichts schenken. "Ich möchte keine Waren ansammeln", erklärt Barbara im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Aus ihrer Sicht braucht man Menschen, die schon alles haben, nichts zu schenken.



Kleiner Tipp, wie man Barbara Schöneberger dennoch eine Freude machen kann: mit einer Flasche Champagner oder einen Schinken. "Inzwischen haben alle den Vorteil auch für sich selbst erkannt." Was eher nicht so gut ankommt. Schmuck. Denn Ringe, Ketten und Co. trägt die Moderatorin nur ungern, trotzdem bekommt sie immer wieder Funkelndes geschenkt. "Da frage ich mich schon, was ich damit soll."



Sie selbst verschenkt übrigens am liebsten Fotobücher als schöne Erinnerung.

Verstehen Sie Spaß? Die Gäste der Weihnachtsfolge

Barbara Schöneberger liebt besinnliche Weihnachten. Auf Plätzchenbacken, Gottesdienst und XXL-Deko kann sie nicht verzichten. "Sonst ist es ja nur Fressen und Pakete aufreißen." Auch Singen ist Pflicht. "Vorher wird kein Geschenk ausgepackt."



Mit einigen ihrer Gäste legt Barbara Schöneberger in der Weihnachtsfolge "Verstehen Sie Spaß?" eine Interpretation von "All I want for Christmas" hin. Harmonie und Besinnlichkeit pur - was die Moderatorin aber nicht davon abhält, die Gäste dennoch gehörig hinters Licht zu führen.



Florian Silbereisen wird zum Beispiel von seinem Schlager-Kollegen Thomas Anders aufs Glatteis geführt. Judith Williams' Geduld wird bei einer Tennisstunde mit Mikhail "Mischa" Zverev auf die Probe gestellt. Und auch Barbara Schöneberger selbst schlüpft wieder in die Rolle des Lockvogels und legt nichts ahnende Menschen bei einer Weinprobe rein.



Außerdem mit dabei: Sängerin Melissa Naschenweng, Schauspielerin Jutta Speidel, die Ehrlich Brothers und viele mehr.

Bildrechte: picture alliance/dpa/SWR | Patricia Neligan

Schwierige Dreharbeiten