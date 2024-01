"Holiday on Ice" Vanessa Mai erfüllt sich Kindheitstraum auf dem Eis

Holiday on Ice Die Revue lockt die Zuschauer bereits seit 80 Jahren ans Eis. Erstmals wurde sie 1943 in den USA aufgeführt, inzwischen ist die eisige Nummer ein Dauerbrenner und Kassenschlager. Sie erzählt Geschichten - jedes Jahr eine neue. In diesem Jahr gibt es das Programm "No Limits", das die Fans in die Welt der Computerspiele entführt.