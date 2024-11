Uschi Glas

Als Nils Stedefreund hat sich Oliver Mommsen in die Herzen der Tatort-Fans gespielt. Jetzt hat er eine neue Krimi-Heimat gefunden - im Watt. In der neuen ARD-Reihe "Mord oder Watt?" wird aus Nils Stedefreund nun Tim Seebach.



Ein TV-Kommissar, der sich in die Fälle der Polizei einmischt und Probleme mit dem Älterwerden hat. Statt düsterer Tatort-Atmosphäre gibt es hier auch was zum Schmunzeln. Eine Rolle, die Mommsen auf den Leib geschrieben ist, wie er selbst findet: "Also die Anlagen sind da und ich darf alles größer machen. Und das macht einen Riesenspaß, weil du dann auch wieder dankbar bist, dass du nicht so bist, wie er", sagt er im BRISANT-Interview.



Der erste Teil der Reihe "Mord oder Watt? - Für immer Matjes" läuft am 18.10.24 um 20:15 Uhr im Ersten und jetzt schon in der Mediathek.