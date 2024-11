27.11.2024 |

Sie hat sich dem Leben mit seinen Höhen und Tiefen schon immer unerschrocken gestellt - und das ist auch mit 80 Jahren nicht anders: So kann Schauspielerin Uschi Glas sich durchaus vorstellen, später einmal in ein Pflegeheim umzuziehen.



Allerdings nicht einfach so und ohne Not - nur, wenn es nicht anders geht:

Wenn es an einem Tag mal so wäre und es gibt keinen anderen Weg - ja, dann ist das halt so. Uschi Glas DPA

Möglicherweise hat Uschi Glas ihre Meinung zu diesem Thema auch jüngst noch einmal aufgefrischt: Im Sommer habe sie in einem Heim in Hamburg einen Film gedreht, sagte die Schauspielerin bei der Premiere des Films "Toni und Helene" in München.



Aktuell stehen aber erstmal andere Dinge an: Uschi Glas ist gerade viel unterwegs, zum Beispiel mit Ehemann Dieter Hermann bei der Bambi-Verleihung, bei Fernsehauftritten oder ehrenamtlichen Veranstaltungen.



Das mit dem Pflegeheim könnte also durchaus noch etwas dauern...

Bildrechte: IMAGO / Spöttel Picture

Auch wenn der Film schon mehr als 20 Jahre alt ist und Heike Makatsch nur eine kleine Rolle in "Tatsächlich... Liebe" hatte, wird die 53-Jährige immer noch darauf angesprochen. Das sei wohl so, "weil der Film eine Weihnachtstradition geworden ist" und ihn wirklich fast jeder schon mal gesehen habe, erzählte sie nun der "Vogue".



An die Dreharbeiten erinnert sie sich noch sehr gut: "Ich hatte ungefähr vier Drehtage und war ein bisschen eingeschüchtert von der britischen Starpower, die am Set um mich herumstand, und am Ende froh, dass ich da irgendwie durchgekommen bin."

Bildrechte: picture alliance/dpa | Ursula Düren

Doch Starbesetzung hin oder her, richtig zufrieden ist Makatsch mit dem Film irgendwie nicht: "Jetzt ist es aber nun mal so – ohne dass ich Illusionen zerstören will –, dass das für mich kein Film war, bei dem ich das Gefühl hatte, jetzt wirklich mal alles gezeigt und mich komplett hineingeworfen zu haben."



Da schauen wir dieses Jahr doch gleich noch etwas genauer hin. Wer es vergessen hat: Makatsch spielt in "Tatsächlich... Liebe" eine forsche Sekretärin, die heftig mit ihrem Chef flirtet und fast seine Ehe zerstört. Aber nur fast...

Bildrechte: picture alliance/dpa | Christoph Soeder

Grün von Kopf bis Fuß: Die Kunstfigur "Marsimoto" des Rappers Marteria ist ein echter Hingucker. Doch jetzt ist Schluss mit dem Alter Ego. Eine letzte Tour widmet der 41-jährige Rostocker sich selbst als "Marsimoto".

Bildrechte: IMAGO / Panama Pictures